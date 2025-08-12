"Una ferita per il territorio e un duro colpo al turismo". Le Pro Loco di Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Torre Annunziata e Torre del Greco esprimono profonda preoccupazione e indignazione per l'incendio che da giorni sta devastando il Vesuvio, causando un gravissimo danno ambientale, paesaggistico ed economico al territorio Vesuviano.

Dopo i tragici incendi del 2017,si era lavorato duramente per far rinascere la vegetazione e restituire dignità a un patrimonio naturale unico al mondo. Le associazioni, i volontari, gli enti locali avevano unito le forze per ripristinare la bellezza dei sentieri, per restituire vita a ciò che era stato distrutto. Oggi, purtroppo, quel lungo lavoro appare compromesso.

L’evento in corso rappresenta un duro colpo non solo per l’ambiente, ma anche per il turismo, pilastro fondamentale dello sviluppo locale. Il Vesuvio è da sempre simbolo identitario del nostro territorio, attrazione per migliaia di visitatori italiani e stranieri, punto di riferimento culturale e naturalistico.

Non possiamo però ignorare che quanto accaduto è frutto di una sottovalutazione delle condizioni di rischio e di una mancanza di un’adeguata strategia di prevenzione e tutela. È evidente che il sistema di controllo e intervento va ripensato in modo profondo.

Confidiamo nella forza delle associazioni, delle istituzioni locali e della cittadinanza attiva affinché si apra un dialogo continuo e costruttivo, finalizzato a mettere in campo azioni concrete, durature ed efficaci per la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Tali azioni possono nascere solo con il dialogo tra realtà diverse ma che conoscono il nostro monte e con le diverse sensibilità lo vogliono preservare.

Come Pro Loco, ribadiamo il nostro impegno per la promozione del territorio, ma anche per la protezione e la valorizzazione responsabile di ogni sua risorsa. La bellezza del Vesuvio non può essere lasciata alla mercé dell’incuria, dell’abbandono o della criminalità.

Difendere il Vesuvio significa difendere il futuro del nostro territorio significa difendere le nostre radici la nostra identità di vesuviani.

Questa la nota a firma dei presidenti Luigi Trapani - Pro Loco Trecase, Tiziana Castellano – Pro loco Villa Regina Aps-Boscoreale, Salvatore Giordano – Pro loco il Faro Aps – Torre Annunziata , Teodoro Napoli – Pro Loco Boscotrecase, Luigi Scognamiglio Pro Loco Oplonti marina del sole e Angelo Di Ruocco – Pro Loco Torre del Greco 1978.