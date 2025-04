Trasferire la popolazione di Torre del Greco in provincia di Caserta in caso di ripresa delle attività eruttive del Vesuvio. È il senso di una recente delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella e arrivata all’attenzione dell’esecutivo su proposta dell’assessore con delega alla protezione civile Antonio Ramondo.

L’obiettivo è arrivare alla sottoscrizione di una specifico protocollo d’intesa tra il Comune e la fondazione “Convivenza Vesuvio”, che ha come obiettivo quello di delocalizzare tutti i residenti nella cosiddetta “zona rossa” nelle altre quattro province della Campania qualora vi fossero segnali di una possibile ed imminente eruzione vulcanica. Tutto parte da una lettera inviata alla fondazione dal dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale viene auspicato (sulla scorta di quanto indicato dalla stessa fondazione) “un alleggerimento della pressione demografica sul territorio a massima pericolosità” e nella quale viene inoltre evidenziato come il “Progetto Vesuvio” presentato da “Convivenza Vesuvio” prevede “l'utilizzo delle vetture private e, solo in via residuale, per chi ne avesse necessità, il trasferimento con mezzo pubblico”, favorendo “la scelta da parte della popolazione che ne abbia possibilità o lo preferisca, della sistemazione alloggiativa autonoma, laddove la stessa scelga di risiedere per la durata dell'emergenza”.

Nella delibera approvata dalla giunta di Torre del Greco viene inoltre specificato come “la fondazione Convivenza Vesuvio, ispirata agli studi eseguiti dal dottor Vincenzo Coronato sull'ipotesi di delocalizzazione degli insediamenti demografici e produttivi dell'area vesuviana nelle restanti quattro province campane” e come “la fondazione con sede a Caserta, riconosciuta dal Ministero degli Interni, persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della regione Campania per lo sviluppo civile, sociale, ambientale, culturale ed economico con l’obiettivo di trasformare una condizione di emergenza in un'opportunità di sviluppo”.

Per queste ragioni, è stato dato mandato al sindaco Luigi Mennella per “sottoscrivere, per conto dell’amministrazione comunale, il protocollo di intesa con la fondazione Convivenza Vesuvio”.