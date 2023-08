È cominciata l’avventura della “Vesuvio Oplonti Volley”, la compagine Vesuviana impegnata nel Campionato di Serie B2 di pallavolo femminile. Ieri pomeriggio, presso il Palazzetto dello Sport di Torre Annunziata, c’è stato il primissimo incontro tra i dirigenti, lo staff tecnico e le giocatrici per dare inizio alle “danze” di una stagione agonistica che si preannuncia impegnativa ed avvincente. La seduta di allenamento è stata preceduta da una breve riunione in presenza del Presidente Angelo Cirillo e del direttore generale Carmine Arpaia.

Le ambizioni della società, in primis del presidente Cirillo e dei suoi più stretti collaboratori, sono quelle di un team intenzionato a dare il meglio in ogni match, con l’obiettivo di puntare l’asticella sempre più in alto. “Non sarà affatto semplice affrontare questa nuova stagione agonistica - il commento del presidente Cirillo - troveremo avversarie agguerrite in un girone molto combattuto. La società ha cercato di intercettare ed ingaggiare professionisti e professioniste in grado di garantire un impegno costante che può portarci a sognare in grande. Come detto in altre occasioni, l’importante è essere determinati e dare il meglio di sè sia durante gli allenamenti che nel corso delle gare. Se metteremo in campo questo spirito i risultati arriveranno”.

In questa prima giornata, le dodici atlete che hanno varcato per la prima volta in questa stagione la soglia del Palazzetto dello Sport, si sono subito messe a disposizione del coach Ciro Alminni e del suo assistente Mariano Pirro. È stata affrontata una seduta di risveglio muscolare ed esercizi fisici e tecnici anche per far prendere alle ragazze confidenza con il terreno di gioco in quella che sarà la loro “casa sportiva”.

Grande l’entusiasmo, così come l’attesa di dare inizio al torneo il cui esordio avverrà il prossimo 8 ottobre in trasferta sul campo del “Labruna Monopoli". Ricordiamo che l’Asd Oplonti Volley è inserita nel girone I che include altre squadre della Campania e della Puglia.