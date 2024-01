"Importante riunione a Palazzo Santa Lucia per il superamento della legge regionale 21 del 2003, nota come legge sulla "zona rossa del Vesuvio". Per la prima volta insieme tutti i protagonisti istituzionali: la Regione, la Sovraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio , il Parco Nazionale del Vesuvio, la Città metropolitana, i Sindaci". Lo sottolinea Carmine Mocerino, capogruppo della formazione 'De Luca Presidente', in Consiglio regionale della Campania. "Si è costituito - dice - un ristretto gruppo di lavoro che individuerà le criticità e che proporrà le opportune soluzioni. Servono regole più chiare e snelle per garantire al territorio vesuviano, nel pieno rispetto dell'ambiente e del paesaggio, lo sviluppo che da troppi anni manca".