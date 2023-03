“La mission è quella di valorizzare e promuovere sui mercati nazionali e internazionali le risorse ambientali, i beni culturali, la sentieristica, le tradizioni locali ed enogastronomiche del nostro territorio e i numerosi eventi ed elementi di attrattività che compongono la nostra offerta turistica – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. All’interno del padiglione della Regione Campania ci sarà uno stand dedicato alle eccellenze di Vico Equense, con materiali cartacei e digitali. Un’occasione da non mancare per promuovere le nostre bellezze, la nostra offerta turistica e i servizi offerti dal comparto alberghiero e commerciale”.

Chi sceglierà Vico Equense come meta per le proprie vacanze scoprirà le enormi potenzialità naturalistiche, culturali e gastronomiche che solo luoghi unici come i nostri possiedono “Un’opportunità per promuovere le bellezze del territorio”, sottolinea l’Assessore al turismo Ciro Maffucci . La presenza alla BMT del Comune di Vico Equense, testimonia l´impegno che l’Amministrazione comunale sta infondendo per lo sviluppo turistico e la promozione del territorio.

La BMT rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio sia in Italia che all’estero. All’interno della mostra oltre 500 espositori per circa 20mila visitatori ogni anno, vetrine internazionali che servono a far conoscere le eccellenze del territorio agli operatori del settore turistico di tutto il mondo.

Anche la Città di Vico Equense sarà presente alla edizione 2023 della BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

La BMT rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio sia in Italia che all’estero. All’interno della mostra oltre 500 espositori per circa 20mila visitatori ogni anno, vetrine internazionali che servono a far conoscere le eccellenze del territorio agli operatori del settore turistico di tutto il mondo.

Chi sceglierà Vico Equense come meta per le proprie vacanze scoprirà le enormi potenzialità naturalistiche, culturali e gastronomiche che solo luoghi unici come i nostri possiedono “Un’opportunità per promuovere le bellezze del territorio”, sottolinea l’Assessore al turismo Ciro Maffucci. La presenza alla BMT del Comune di Vico Equense, testimonia l´impegno che l’Amministrazione comunale sta infondendo per lo sviluppo turistico e la promozione del territorio. Poggiomarino. La storia di Longola alla Borsa del Turismo Archeologico Una delegazione del comune vesuviano a Paestum: “Un dovere far conoscere la nostra ricchezza più grande”

“La mission è quella di valorizzare e promuovere sui mercati nazionali e internazionali le risorse ambientali, i beni culturali, la sentieristica, le tradizioni locali ed enogastronomiche del nostro territorio e i numerosi eventi ed elementi di attrattività che compongono la nostra offerta turistica – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. All’interno del padiglione della Regione Campania ci sarà uno stand dedicato alle eccellenze di Vico Equense, con materiali cartacei e digitali. Un’occasione da non mancare per promuovere le nostre bellezze, la nostra offerta turistica e i servizi offerti dal comparto alberghiero e commerciale”.