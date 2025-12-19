Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore del lavoro collettivo che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo: “Ringrazio tutti i consiglieri, gli assessori, gli uffici preposti e l’intera squadra amministrativa. Questo risultato è il frutto di un lavoro enorme, silenzioso e costante. Un lavoro che non si esaurisce qui, perché sono molte le opere e i progetti che attendono di essere concretizzati e realizzati. Andiamo avanti – conclude il Sindaco Aiello – con responsabilità, determinazione e visione. Il meglio deve ancora venire”.

“L’approvazione del Bilancio di previsione con largo anticipo rispetto alle scadenze – dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello – non è un atto meramente tecnico, ma una scelta politica chiara. Significa mettere il Comune nelle condizioni di essere immediatamente operativo, efficiente e credibile. In una fase storica complessa come quella che stiamo vivendo, dobbiamo essere sempre al passo con i tempi, presenti e concreti, soprattutto di fronte alle responsabilità che derivano dal PNRR”.

Un passaggio amministrativo di grande rilievo, che consentirà all’Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, di operare con maggiore efficienza nella gestione della spesa sin dai primissimi giorni del 2026 , rafforzando una linea improntata alla virtuosità e alla responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche . Il tutto in un contesto particolarmente delicato, segnato dalle scadenze stringenti e puntuali legate all’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR , che impongono tempi certi, capacità decisionale e una visione amministrativa solida.

Il Consiglio comunale di Vico Equense ha approvato il Bilancio di previsione con i 10 voti favorevoli della maggioranza , anticipando in modo significativo le consuete scadenze previste dalla normativa. Nella stessa seduta è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) , atto fondamentale per la pianificazione strategica e operativa dell’ente.

Un passaggio amministrativo di grande rilievo, che consentirà all'Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, di operare con maggiore efficienza nella gestione della spesa sin dai primissimi giorni del 2026, rafforzando una linea improntata alla virtuosità e alla responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Il tutto in un contesto particolarmente delicato, segnato dalle scadenze stringenti e puntuali legate all'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR, che impongono tempi certi, capacità decisionale e una visione amministrativa solida.

