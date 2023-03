Sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale tenutosi questa mattina a Vico Equense. Grande interesse hanno suscitato le aree demaniali, secondo le linee guida proposte dalla Regione Campania per la fruizione delle spiagge dei comuni costieri.

“Abbiamo svolto un lavoro che ci ha distinto da quanto avviene nei comuni limitrofi, constatando la grande attenzione sul tema da parte di tutti – ha dichiarato in aula il sindaco Peppe Aiello -. Nel corso delle audizioni in Regione Campania, noi ci siamo limitati a farci chiarire degli aspetti del Piano che dovevano avere dei contorni definiti. In questo momento l’unico interesse dell’amministrazione è avere uno strumento che non ci dia problemi nella realizzazione dei piani attuativi. Siamo gli unici del comprensorio che ancora riescono a garantire dei costi popolari nelle spiagge libere attrezzate. La redazione del piano rappresenta un cambiamento epocale della nostra città, che preserva un bene comune senza mai mettere in discussione la sicurezza di cittadini e turisti”.

Approvata anche la delibera sulle aliquote 2023 dell’Imposta Municipale Unica e la trasformazione dell’immobile di via Bell’Alba in un servizio di housing sociale. Un edificio, realizzato in assenza di titolo abitativo, acquisito poi a patrimonio comunale. “Avevamo due scelte – ha sottolineato in consiglio comunale il vicesindaco Benedetto Migliaccio -. Applicare un indirizzo sanzionatorio crudo come la demolizione, oppure decidere di trasformare la struttura reimpiegandola con finalità sociali. Abbiamo scelto la seconda strada anche per rispondere alle esigenze del territorio, in conformità con le linee guida per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale”.