Vico Equense compie un passo storico verso il nuovo Piano Urbanistico Comunale. Con la Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 23 dicembre 2025 e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 12 gennaio 2026, la Città entra ufficialmente nella fase decisiva di un percorso atteso da quasi cinquant’anni, destinato a disegnare il volto del territorio per i prossimi decenni.

Non è soltanto un atto amministrativo. È una scelta di futuro. Un risultato costruito attraverso un lavoro lungo, complesso e rigoroso, portato avanti dagli uffici comunali con il supporto scientifico del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli e sotto la guida dell’amministrazione comunale, capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello.

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale è uno strumento moderno, fondato su regole chiare e su una visione strategica di sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita, tutela del territorio, salvaguardia del paesaggio e valorizzazione dell’identità di Vico Equense.

Con la pubblicazione sul BURC decorrono ufficialmente i termini per la presentazione delle osservazioni: per sessanta giorni consecutivi cittadini, associazioni, comitati, professionisti e soggetti pubblici e privati potranno proporre modifiche e integrazioni al Piano adottato, partecipando in modo diretto alla costruzione della Vico Equense del futuro.

Si apre così una fase di partecipazione pubblica fondamentale, un passaggio di democrazia vera che rende la comunità protagonista di una scelta strategica destinata a segnare lo sviluppo, la tutela del territorio e la qualità della vita per i prossimi decenni. Il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e di tutti gli studi specialistici e settoriali, è depositato presso il Servizio Urbanistica del Comune ed è consultabile anche sul sito istituzionale.

“Con l’adozione del Piano Urbanistico Comunale – dichiarano il Sindaco Giuseppe Aiello e l’Assessore all’Urbanistica Giovanni Visco – Vico Equense entra finalmente nella fase decisiva di un percorso storico. È un obiettivo che la città inseguiva da quasi cinquant’anni e che oggi diventa realtà grazie a un lavoro serio, rigoroso e condiviso. Il PUC non è solo uno strumento tecnico, ma una scelta di futuro: regole chiare, visione strategica e tutela dell’identità del territorio. Ora si apre una fase altrettanto importante, quella della partecipazione. Invitiamo cittadini, professionisti, associazioni e comitati a prendere visione degli atti e a contribuire con osservazioni e proposte. Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali, al Servizio Urbanistica, al Responsabile del Procedimento e a tutti i tecnici coinvolti per il lavoro svolto con competenza, dedizione e responsabilità in un iter complesso e delicato, che consegna finalmente a Vico Equense uno strumento fondamentale per governare il proprio futuro. Perché una città cresce davvero solo quando cammina insieme”, hanno concluso.