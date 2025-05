Visitare il Museo Mineralogico Campano in modo del tutto nuovo, più coinvolgente, interattivo e al passo coi tempi. Sarà possibile giovedì 8 maggio, giorno della

27esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”. In mattinata, infatti, John Jumper, Nobel per la Chimica 2024 e distinguished scientist di “Google DeepMind”, la divisione di Google che si occupa di intelligenza artificiale, accompagnato dalla moglie Carolyn e da altri premiati visiteranno non solo gli allestimenti e le collezioni del museo vicano ma avranno modo di vivere l’esperienza museale in maniera immersiva, grazie a 4 “Oculus”, speciali visori che consentono di sperimentare la “realtà aumentata”, in cui elementi digitali si sovrappongono al contesto reale per fornire ulteriori informazioni su quello che si sta vedendo, in lingua inglese. I video immersivi saranno raggiungibili anche tramite qr code scansionabili mediante smartphone. L’esperimento è stato reso possibile grazie agli studenti degli indirizzi linguistico-computazionale e classico-computazionale del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta di Sorrento, diretto dalla preside Immacolata Arpino e sotto il coordinamento dei docenti Roberto Esposito e Francesco Ardillo che stanno lavorando al progetto da mesi. Ma non sarà l’unica novità che impreziosirà il Museo Mineralogico Campano in occasione del Premio Capo d’Orlando. I ragazzi infatti anche realizzato un sismografo che, apposto sulla cartina del Golfo di Napoli già presente tra le vetrine, sarà in grado, cliccando sulla località dei Campi Flegrei, di simulare una scossa di terremoto legata al bradisismo permettendo di visionare l’onda sismica generata dal tocco del dito.

“Il nostro museo - spiega il Dr. Umberto Celentano, direttore del Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo - unisce testimonianze del passato, come fossili di numerose specie e reperti litici del Paleolitico e Neolitico, ma guarda anche al futuro cercando di stare sempre al passo coi tempi. Nelle nostre sale si passa da Ciro, il cucciolo di dinosauro nostra mascotte, al Grafene donatoci dal Nobel Andre Geim. Per onorare questa edizione del Premio che verterà molto sull’Intelligenza artificiale, abbiamo voluto offrire ai nostri ospiti un’esperienza maggiormente virtuale, grazie alla consolidata collaborazione con il liceo “Marone” di Meta di Sorrento”.

Dopo la visita mattutina, nel pomeriggio, alle ore 18, al Castello Giusso, la cerimonia di premiazione della 27esima edizione del “Premio Scientifico Internazionale Capo d’Orlando”. Oltre a John Jumper, Premio Nobel per la Chimica in carica dopo l’attribuzione del prestigioso riconoscimento lo scorso 10 dicembre , saranno insigniti, per la sezione “Divulgazione” il Dr. Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, autore di vari articoli su “Nature” e apprezzati libri sui Dinosauri, interventi televisivi, mostre tematiche. Per la sezione “Scienza e Alimenti” ritirerà il riconoscimento la Dr.ssa Sara Farnetti, nutrizionista ed autrice di numerosi best sellers, ideatrice ed autore della serie tv per bambini “Food Wizards”. Per la sezione “Scienza e Industria” premiato l’Ing. Giovanni Lombardi, fondatore e presidente del gruppo Tecno, attivo nel settore della consulenza digitale e dell’economia sostenibile. Per “Management Culturale” sarà insignito il Prof. Francesco Tafuri, ideatore del progetto che ha realizzato all’Università Federico II il super computer quantistico più potente in Italia e tra i più importanti europei. Per la sezione “Comunicazione Multimediale” ritirerà la targa d’argento il Prof. Roberto Navigli dell’Università Sapienza Roma, realizzatore del progetto Minerva di AI made in Italy, la prima famiglia di grandi modelli linguistici addestrati “da zero” per la lingua italiana.

La manifestazione sarà coordinata dalla giornalista scientifica Dr.ssa Enrica Battifoglia, responsabile della sezione “Scienza” dell’agenzia ANSA e presieduta dal Prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, ateneo che patrocina la manifestazione con CNR,UGIS, Regione Campania e Città di Vico Equense.