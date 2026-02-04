Vico Equense si prepara a vivere una tre giorni di festa, creatività e partecipazione con il Carnevale 2026, in programma dal 15 al 17 febbraio, quest’anno ispirato al tema “Jurassic Park”.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Vico Equense, rientra nel progetto “Art & Fun – Carnevale 2026”, inserito nel cartellone degli eventi metropolitani della Città Metropolitana di Napoli.

Il programma prevede:

• Domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 13, in Piazza Marconi, una mattinata dedicata ai più piccoli, tra animazione, giochi e attività “aspettando il Carnevale”;

• Martedì 17 febbraio, a partire dalle 15:30, la grande sfilata di Carnevale, che attraverserà il centro cittadino da Piazza Marconi a Piazza Umberto I, con carri, maschere e performance ispirate al mondo fantastico dei dinosauri.

Una festa che avvolgerà anche le comunità parrocchiali di San Vito (domenica 15 febbraio dalle ore 10.00), Massaquano (domenica 15 febbraio dalle ore 15.00), Arola (lunedì 16 febbraio dalle ore 15.00) e Bonea (lunedì febbraio dalle ore 15.00) con appuntamenti dedicati alla condivisione e al divertimento.

“Il Carnevale è uno dei momenti più autentici di condivisione per una comunità. È il tempo in cui una città si riconosce, si racconta e si apre, soprattutto ai bambini. Con il tema Jurassic Park abbiamo voluto unire immaginazione, gioco e partecipazione, trasformando Vico Equense in uno spazio di meraviglia e allegria collettiva”, ha dichiarato il Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Assessore con delega agli Eventi, Giovanni Visco: “Questo Carnevale è il frutto di un lavoro corale che coinvolge associazioni, parrocchie, scuole, operatori culturali e famiglie. Abbiamo costruito un programma inclusivo, colorato, capace di animare il cuore della città e valorizzare gli spazi urbani come luoghi di incontro e creatività. Vico Equense ha voglia di vivere, e questo Carnevale ne è la prova”.

Il Carnevale di Vico Equense 2026 si conferma così non solo come appuntamento festivo, ma come occasione di aggregazione, promozione territoriale e identità condivisa, capace di parlare a tutte le generazioni.