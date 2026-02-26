Faceva ogni giorni molti chilometri per arrivare al lavoro, ma oggi non è tornato a casa. Nicola Iezza, operaio di Pompei, ha perso la vita in un cantiere a Casalduni, in provincia di Benevento. Il lavoratore di 58 anni partecipava con la ditta che lo aveva assunto alla realizzazione della galleria a servizio del potabilizzatore dell’invaso di Campolattaro. La vittima era dipendente di un'impresa di Roma, che si era aggiudicato l'appalto. L’incidente si è verificato nelle prime ore della giornata. Secondo una prima ricostruzione, ancora all'esame degli investigatori, l’uomo sarebbe caduto da un mezzo in movimento sul quale stava operando, finendo violentemente a terra.

Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi. Sul posto sono giunti i medici del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. L’operaio è morto prima del trasferimento in ospedale, quasi immediatamente. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire tutti i rilievi del caso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Ospedale San Pio, dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Per capire se ci sono responsabilità nell'ennesima morte bianca in Campania.