Da Torre Nord a Sud, la Fiamma Torrese simbolo sportivo della città. Il Club del Presidente Longobardi è un riferimento importante per il movimento pallavolistico, sia per quanto concerne la prima squadra che l'Academy. Sabato, presso il PalaPittoni di Torre Annunziata, si è tenuta la prima tappa di Volley S3, a due anni dallo stop causa Covid. La manifestazione sportiva è stata un successo per partecipazione di giovani pallavoliste e pallavolisti, così come per la massiccia presenza di spettatori sugli spalti del palazzetto oplontino. Coach Salerno, organizzatrice dell'evento, ne ha parlato così ai canali ufficiali del Club: "Siamo fieri e contentissimi, si ricomincia ad organizzare tappe di Volley S3. Ci mancava davvero organizzare questi eventi, senza dimenticare che nessuno mai, prima di noi, è riuscito ad organizzare una grande manifestazione sportiva a Torre Sud. Aver portato tante società di pallavolo e tanti bambini qui è, per noi, un grosso motivo d'orgoglio".

All’evento hanno presenziato i massimi dirigenti della Fipav. Carmine Menna, Presidente Fipav Napoli, si è così espresso: “Questa è la prima tappa di Volley S3 dopo due anni, in una struttura gremita di persone. È una bellissima manifestazione, c’è tanta voglia di far divertire questi bambini che hanno subito più di tutti le conseguenze della pandemia. Ringraziamo la società Fiamma Torrese, sempre molto vicina a questa tipologia di attività, così come tutte le società che hanno partecipato. Questo è l’inizio di due mesi di attività pallavolistica per i più piccoli. Così come quella svolta dalle prime squadre, con un grande campionato di cui si sono rese protagoniste le pallavoliste della Fiamma Torrese”. È stato dello stesso avviso Luigi Saetta, Consigliere Fipav Campania: “Prima tappa, post-pandemia, del Volley S3. E mi emoziono a pronunciare questa frase. In due anni i bambini non hanno potuto fare attività di questo genere e rivedersi sui campi e giocare contro i pari età è, sicuramente, qualcosa di straordinario. Grande merito alla Società organizzatrice, alla famiglia Longobardi, vero motore di questa associazione. Porto il plauso della Federazione, che ho l’onore di rappresentare”.