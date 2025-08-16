Per il fine settimana si prevede un lieve calo del caldo, con una flessione dell'area di alta pressione che, a partire dalle Alpi centro-orientali, porterà progressivamente piogge anche al Centro e al Sud. Lo indicano le previsioni, che indicano per la prossima settimana un cambiamento netto, con l'arrivo di possibili nubifragi.

La giornata di sabato 16 agosto trascorrerà ancora all'insegna del sole e del caldo intenso su gran parte d'Italia, grazie alla persistente presenza dell'anticiclone subtropicale che, dalle zone interne di Algeria e Marocco, continuerà a influenzare il tempo sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature si manterranno diffusamente sopra le medie stagionali, con punte che al Centro-Nord potranno superare i 36°C.

Nel pomeriggio, prosegue Gussoni, sono previsti temporali "a causa di una prima flessione del campo di alta pressione, in particolare sull'arco alpino centro-orientale, nel basso Lazio, in Campania, Calabria e sulla Sicilia". Per domenica 17 agosto si prevedono condizioni ancora generalmente soleggiate e calde, seppur con valori termici in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, ma da metà giornata sono attesi acquazzoni sulle Alpi e sulle zone interne del Centro-Sud e sulla Sicilia centro-orientale.

Per la prossima settimana si prevede un cambiamento più netto che, osserva il meteorologo, è configurabile come la classica burrasca di fine estate, sarà caratterizzata dallo scontro tra masse d'aria di natura opposta: da una parte l'aria fredda in discesa dal Nord Europa, dall'altra quella calda in risalita dal Nord Africa. Una situazione, rileva, che potrebbe dare origine a un'ondata di maltempo, con possibili nubifragi.

Nel dettaglio:

Sabato 16 agosto

al Nord sole e caldo intenso, temporali più presenti sulle Alpi; al Centro sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna; al Sud temporali diffusi in Sicilia, Calabria, su Appennini e zone vicine.

Domenica 17 agosto

al Nord sole e caldo, temporali sulle Alpi e dalla sera verso la pianura; al Centro sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna; al Sud: occasionali temporali su Appennini e zone vicine, sole e caldo altrove.

Lunedì 18 agosto

al Nord sole prevalente; al Centro temporali su zone interne, sole altrove; al Sud frequenti temporali su zone montuose, soleggiato altrove.