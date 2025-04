Sarà un weekend delle Palme con sole e caldo, ma non ovunque: da domenica è infatti in arrivo un peggioramento a partire dal nordovest che dovrebbe durare per tutta la prossima settimana.

Nelle prossime 48 ore è previsto un aumento delle temperature fino a 30 gradi in Sardegna nel weekend, circa 22-25 gradi su buona parte della Penisola con picchi di 27 specie al Sud. A Milano, la giornata più calda sarà sabato con 22 gradi, ma in Pianura Padana e nei fondovalle alpini raggiungeremo anche i 25 gradi. Anche a Roma sono previsti circa 22-23 gradi. Oltre a temperature 5-6°C oltre la media (almeno 10 in più in Sardegna) avremo anche la sabbia del deserto e i cieli a tratti saranno giallognoli.

La situazione soleggiata e calda per il periodo insisterà ovunque fino a sabato, da domenica inizierà a peggiorare al nordovest e in Toscana con nubi e piogge, localmente intense dal pomeriggio, specie in Liguria e Piemonte. Come previsto da giorni, la prossima settimana sarà con l'ombrello in mano: pioverà al Centronord lunedì, su tutto lo Stivale martedì e mercoledì; nella giornata di giovedì un ciclone, oltre ad acquazzoni sparsi, porterà anche vento forte, mentre da venerdì non è escluso un miglioramento anche se si tratta di una proiezione meteo ancora da confermare.

Nel dettaglio:

Venerdì 11 aprile

Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: bel tempo prevalente.

Sabato 12 aprile

Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: sole e caldo per il periodo.

Domenica 13 aprile

Al Nord: peggiora al Nord-Ovest con piogge. Al Centro: peggiora in Toscana. Al Sud: sole e caldo per il periodo.

Tendenza: nuova settimana all'insegna delle piogge.