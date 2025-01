Weekend con il maltempo, prorogata l'allerta. Confermato per altre 24 ore, fino alle 12 di domenica, l’avviso di allerta gialla emanato dalla Protezione civile della Regione Campania per rischio idrogelogico, valido per tutto il territorio regionale. Previsti temporali, venti forti e mare agitato. A seguito dell'avviso, a Napoli saranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche