Il West Nile Virus è trasmesso dalle zanzare e può causare sintomi lievi simili a quelli influenzali, ma in una piccola percentuale di casi può evolvere in forme gravi, con complicazioni neurologiche.

Le autorità sanitarie regionali – in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, gli ospedali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – stanno monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione epidemiologica. "Si stanno attuando tutte le misure necessarie per il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus", fanno sapere dalla Regione.

Si registrano 23 casi di infezione da West Nile Virus, tra sospetti e confermati, secondo i dati aggiornati della Regione Campania – settore Prevenzione collettiva e Sanità animale. Di questi, quattordici riguardano pazienti domiciliati in provincia di Caserta, con due casi riconducibili a probabili contagi avvenuti nel Lazio. Altri otto casi coinvolgono residenti nella provincia di Napoli, uno dei quali si sarebbe esposto al virus nella provincia di Caserta. Il ventitreesimo caso riguarda invece un paziente domiciliato in Basilicata, che però avrebbe contratto l’infezione nella provincia di Napoli.

Un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è il terzo morto per il virus West Nile in Campania, il settimo in Italia da inizio anno: l'uomo, secondo quanto si è appreso, è deceduto ieri sera al presidio ospedaliero di Aversa Campania

Un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è il terzo morto per il virus West Nile in Campania, il settimo in Italia da inizio anno: l'uomo, secondo quanto si è appreso, è deceduto ieri sera al presidio ospedaliero di Aversa Campania

Si registrano 23 casi di infezione da West Nile Virus, tra sospetti e confermati, secondo i dati aggiornati della Regione Campania – settore Prevenzione collettiva e Sanità animale. Di questi, quattordici riguardano pazienti domiciliati in provincia di Caserta, con due casi riconducibili a probabili contagi avvenuti nel Lazio. Altri otto casi coinvolgono residenti nella provincia di Napoli, uno dei quali si sarebbe esposto al virus nella provincia di Caserta. Il ventitreesimo caso riguarda invece un paziente domiciliato in Basilicata, che però avrebbe contratto l’infezione nella provincia di Napoli. West Nile. Seconda vittima in Campania, muore anziano nel napoletano Come per il caso di Maddaloni, la vittima aveva patologie pregresse

Il bilancio si aggrava con tre decessi: uno registrato a Napoli e due nella provincia di Caserta.

Le autorità sanitarie regionali – in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, gli ospedali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – stanno monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione epidemiologica. "Si stanno attuando tutte le misure necessarie per il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus", fanno sapere dalla Regione.

Il West Nile Virus è trasmesso dalle zanzare e può causare sintomi lievi simili a quelli influenzali, ma in una piccola percentuale di casi può evolvere in forme gravi, con complicazioni neurologiche.

Sondaggio vota Risultati