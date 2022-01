Balzo dei positivi al covid in Campania (13.107) su un numero di test effettuati inferiore ai giorni scorsi (83.720 quelli di ieri). La conseguenza è un tasso di contagio che sale dall'11,19% al 15,65% di oggi.

Il bollettino quotidiano diffuso dall'Unità di Crisi dice anche che sono in aumento i morti, 20 nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono altri 5 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Se i posti letto di terapia intensiva occupati restano in linea col dato di ieri (+1), è molto più significativo l'aumento dei posti di degenza occupati che oggi si attestano a 1.085 (+54).

E mentre da più parti si levano gli appelli a vaccinarsi, colpisce il dato fornito oggi dal direttore dal direttore dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva: a Napoli città ci sono ancora 200mila cittadini che non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino. Un numero che preoccupa.

E oggi sotto la lente d’ingrandimento ci è finita la scuola, al centro della disputa tra Governo e Regione. Nel pomeriggio il Tar della Campania ha accolto il ricorso di Palazzo Chigi e dei genitori no dad sospendendo l'ordinanza con la quale la Regione Campania aveva disposto la didattica a distanza. La decisione del giudice, immediatamente esecutiva, comporterà la riapertura degli istituti scolastici già da domani.