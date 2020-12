“Ai cittadini campani do 9 come voto di comportamento, non era facile mantenere questa situazione di rispetto delle regole vista qualche vecchia abitudine alla scapigliatura, al non eccessivo senso civico, e invece meritano nove”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine della giornata del vax-day al Cotugno di Napoli.

“Il punto che manca per il dieci dipende dagli imbecilli che hanno fatto quella sceneggiata notturna a Ercolano, e a qualche altra iniziativa incomprensibile. Purtroppo questa situazione difficile ci disumanizza, non abbiamo abbracciato i nipotini a Natale. Ma doveva essere così e anzi non ho capito tante deroghe: si fa la zona rossa e poi si può andare dall'amico, dallo zio, dal nonno, con i bambini sotto i 14 anni, si può andare una sola volta ma nessuno lo controlla. Troppe decisioni, cose barocche da risparmiarsi" - ha detto De Luca.