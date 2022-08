Liste chiuse. Parte ufficialmente la campagna elettorale. Tra conferme e sorprese dell’ultimo minuto, si è chiusa la finestra temporale per depositare le candidature.

CLICCA QUI PER I CANDIDATI ALLA CAMERA

Partiamo dal Senato. Nel collegio uninominale 06 Torre del Greco, che abbraccia tutta la fascia costiera vesuviana, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, oltre ai Monti Lattari e parte dell’agro nocerino – sarnese sarà sfida a quattro. Il centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Moderati) punta tutto sulla deputata uscente della Lega Nord Pina Castiello, ex sottosegretaria al Ministero per il Sud nel governo Conte 1, che guiderà anche il collegio plurinominale.A sfidarla Nora Di Nocera, vicesegretaria cittadina del Partito Democratico di Castellammare di Stabia. Il Terzo Polo (Italia Viva e Azione) schiera Mario Scognamiglio. L’attivista di Torre Annunziata del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella sarà il candidato nel partito di Conte. Elezioni. I candidati alla Camera nella zona vesuviana Ecco i nomi di tutte le forze in campo per il voto

PLURINOMINALE Campania 01

E’ sfida tra big invece per quanto concerne la parte proporzionale. Nel centro sinistra il Pd schiera capolista l’ex ministro della cultura Dario Franceschini. Al numero 2 la senatrice uscente Valeria Valente, candidata anche all’uninominale della Città di Napoli. Terzo posto per Filippo Sensi e al quarto Giuliana di Fiore, ex assessore nella prima consiliatura Ciro Buonajuto. Ilaria Cucchi sarà la capolista al Senato di Europa Verde e Sinistra Italiana. Per Impegno Civico la formazione politica nata da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci capolista sarà il senatore uscente Vincenzo Presutto e Ramona Mirela Ilau. A chiudere Serigo Vaccaro e Loredana Russo.

A guidare il listino al Senato per Fratelli d’Italia sarà l’ex presidente del Senato Marcello Pera. A completare il listino la senatrice Giovanna Petrenga, il coordinatore di Napoli Sergio Rastrelli e la giornalista Gabriella Peluso. Per Forza Italia, dietro Silvio Berlusconi e all’emiliana Annamaria Bernini dovrebbe esserci l’imprenditore Franco Silvestro, fedelissimo di Fulvio Martusciello. Per la Lega, Dietro Pina Castiello, il presidente di Fare Ambiente Vincenzo Pepe, poi Angela Russo e Domenico Bellobuono.

Il Terzo Polo, infine, avrà come capolista Matteo Renzi, l’ex ministro Mariastella Gelmini, Paolo Russo e Luisa Liguoro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

Il Movimento 5 Stelle invece punta su Mariolina Castellone, Luigi Nave, Vincenza Aloisio e Orfeo Mazzella.