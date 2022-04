In fuga per 37 km per sfuggire al carcere. Resta in cella Salvatore Montella, il 35enne di Torre Annunziata che ha innescato un folle inseguimento per le strade della Campania e del Lazio due giorni fa.

Il giudice ha infatti convalidato l’arresto per l’uomo, ora in cella. Attenderà il verdetto del tribunale del Riesame, al quale si è affidato il suo avvocato, Giuseppe De Luca. Camionista di Torre Annunziata in una fuga da film, tir in fiamme: arrestato Il trentacinquenne non aveva la patente per i mezzi pesanti

Era appena uscito dal carcere, ma aveva ripreso a lavorare. Una ditta di trasporti lo aveva assunto. Lui però, non aveva la patente prevista per la guida dei mezzi pesanti.

Quando si è trovato dinanzi un posto di blocco dei carabinieri, nella zona di Minturno, non ha rispettato l’Alt forzando così il posto di blocco. Una fuga dal film poliziesco terminato con il suo camion che ha preso fuoco. Costretto a scendere dal tir per evitare il peggio, è stato arrestato e condotto in carcere.

Ora Montella è in attesa del giudizio del tribunale del Riesame.