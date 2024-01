Nell'interrogazione depositata dal Consigliere Regionale della Lega la richiesta nero su bianco di dare risposte ai cittadini. Nel frattempo. il moto di protesta non si arresta. Sabato 13 gennaio nuova manifestazione per chiedere la riapertura del pronto soccorso. Un corteo partità da Piazza Ferrovia e raggiungerà e l'esterno del nosocomio boschese. L'obiettivo è quello di costituire un presidio permanente finchè non sarà disposta la riapertura.

Chiusura pronto soccorso di Boscotrecase, scatta la mobilitazione politica . Dopo la morte di una nenonata di tre mesi e le recenti proteste dei comitati vesuviani il Capogruppo della Lega Severino Nappi ha depositato un'interrogazione indirizzata all'Onorevole Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale. "I cittadini chiedono il ripristino originario delle funzioni del presidio ospedaliero, soprattutto quella del pronto soccorso. La sanità in Campania è al collasso e la riapertura non può essere più rimandata. La morte di una neonata di tre mesi ha confermato ancora una volta che bisogna intervenire immediatamente".

Chiusura pronto soccorso di Boscotrecase, scatta la mobilitazione politica. Dopo la morte di una nenonata di tre mesi e le recenti proteste dei comitati vesuviani il Capogruppo della Lega Severino Nappi ha depositato un'interrogazione indirizzata all'Onorevole Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale. "I cittadini chiedono il ripristino originario delle funzioni del presidio ospedaliero, soprattutto quella del pronto soccorso. La sanità in Campania è al collasso e la riapertura non può essere più rimandata. La morte di una neonata di tre mesi ha confermato ancora una volta che bisogna intervenire immediatamente".

