Il commercio è in apnea e le previsioni non sono delle migliori. Lo testimoniano le saracinesche chiuse nei maggiori centri del vesuviano. Solo a Torre Annunziata, ad esempio, in piazza Imbriani, nell’ultimo periodo quattro attività commerciali, situate nell’arco di 50 metri, hanno chiuso i battenti. E nel resto della città le cose non migliorano.

Una crisi senza precedenti che testimonia il grave momento di difficoltà che le aziende hanno a recuperare il terreno perduto a causa della pandemia covid e della guerra in Ucraina. Tre anni di difficoltà che hanno conosciuto un momento positivo con la stagione estiva, che ha in parte alleggerito i dati indicati da Confesercenti Campania. Secondo le ultime stime, infatti, è diminuita la spesa per nucleo familiare stabilizzandosi a circa 136 euro (nel gennaio del 2022 la spesa media è stata di 170 euro).

Numeri che si sono ripercossi nello shopping in saldo: “Per i saldi legati al comparto calzature abbigliamento bisognerà accontentarsi – ha spiegato Enzo Termolino, commerciante di Torre Annunziata –. L'inflazione ha reso il consumatore, più prudente, diciamo. In merito alla situazione generale della città, una possibilità concreta viene solo dalla vocazione turistica, che con tutte le difficolta del caso, comunque è una realtà”.

E se nello stesso periodo del 2020 le previsioni non erano incoraggianti, gli ultimi dati che vogliono in ripresa solamente il settore dell’extralusso non affievoliscono le preoccupazioni dei commercianti, in forte ansia per una situazione che sembra non riuscire a risanarsi.

"Da qui alla prima metà del 2023, secondo le nostre stime, almeno 120mila piccole imprese potrebbero cessare l'attività con la perdita di oltre 370mila posti di lavoro", ha dichiarato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. "Sono emergenze che si sommano alla debolezza strutturale della crescita e dei consumi unita ad una eccessiva pressione fiscale, che caratterizza la nostra economia".