Crisi Spolettificio, resta in bilico la situazione dei lavoratori. Oggi al teatro adiacente alla parrocchia della Santissima Trinità di Torre Annunziata c’è stato un momento di confronto sulla situazione legata ai lavoratori somministrati dello stabilimento gestito dall’Agenzia Industrie Difesa.

L'obiettivo è stato quello di continuare a mantenere vivo l'interesse verso le problematiche riguardanti lo Stabilimento, raccontando gli sviluppi degli ultimi mesi, e di chiedere aiuto concreto a tutte le Rappresentanze Politiche e Istituzionali. "Siamo stanchi di sperare, salvateci il lavoro", questo l'appello lanciato dai dipendenti della struttura, nella speranza di non dover restare senza lavoro.

Si continua a scongiurare la chiusura dello stabilimento. Sul tavolo resta sempre aperta l’ipotesi di impiegare i dipendenti in altre attività – ad esempio – nella dematerializzazione dei documenti cartacei.

"Abbiamo apprezzato le parole di Latorre - hanno spiegato i lavoratori - ma la situazione non è buona eprvhe attualmente non c'è un piano industriale per il sito di Torre Annunziata. In un paese ora in lotta per sconfiggere le infiltrazioni criminali nel mondo della politica, c'è bisogno di lavoro e risposte concrete. Ora, perché domani è già tardi".

Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi per le trattative. Il futuro di 56 lavoratori è nelle mani dei vertici dell’Aid.