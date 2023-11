L’anno scorso per lui fu un anno speciale, con la conquista delle due stelle. Il momento d’oro continua quest’anno grazie al mantenimento delle due stelle nel firmamento degli chef più bravi di tutta Italia.

Giovanni Solofra continua a stupire. Lo chef di Torre Annunziata e a capo del ristorante “Tre Olivi”, spazio gastronomico all’interno del Savoy Beach Hotel di Paestum, si gode il riconoscimento ottenuto ieri nell’ambito della premiazione dei ristoranti più titolati della nazione.

Oltre vent’anni di esperienza, dal 2020 è ritornato in Campania e, come ha detto alla nostra redazione “ho tutta l’intenzione di ritornarci”. E’ entrato tardi in questo mondo, chef Giovanni. Ha dovuto recuperare e rincorrere, viaggiando parecchio e stando spesso lontano da Torre Annunziata. Ora che è nella patria della Dieta Mediterranea continua a esprimere un concetto di cucina che sappia mantenersi saldo alla tradizione, ma che sappia guardare al futuro attraverso l’innovazione.

E il traguardo conseguito ieri è la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta.