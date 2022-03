Cambiano le disposizioni sulla sosta nelle zone attorno al Quarti Circolo Didattico di Torre Annunziata.

Dopo le proteste dei genitori per le condizioni in cui versa l’edificio scolastico, sono stati presi alcuni provvedimenti per diminuire i disagi alla circolazione stradale. L’ingresso a scuola è consentito solo da via Sabotino, a seguito dell’inibizione di tutti gli altri ingressi del fabbricato.

A partire dal 7 marzo, si legge nell’ordinanza, a scuola si entrerà tra le 8.00 e le 8.45 e si uscirà tra le 13.30 e le 14.00.

Per ragioni di sicurezza, è stata interdetta la percorribilità degli accessi lato via Vittorio Veneto, sia pedonale che veicolare, oltre alla possibilità di garantire spazi per la sosta e manovra all'interno del piazzale dell'edificio scolastico.

Ecco perché è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in via XXIV maggio, a partire dall'intersezione con via Vittorio Veneto fino all'intersezione con via Sabotino, dalle 7.00 alle 9 .00 e dalle 12.30 alle 14.00. E’ stato infine disposto il divieto di sosta con rimozione per le auto, a partire dall’intersezione con via XXIV maggio su entrambi i lati, compreso il piazzale antistante l'ingresso del IV Circolo Didattico Cesaro.