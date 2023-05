Giovedì e venerdì prossimi, 3 e 4 maggio, presso i licei del vesuviano si terrà l'evento "Cittadinanza Attiva e Nuove Opportunità" promosso e organizzato dal Forum dei Giovani di Torre Annunziata. Ospite degli incontri sarà Luigi Leonardi, l'imprenditore napoletano testimone di giustizia, che condividerà la sua coraggiosa esperienza che ha contribuito all’avvio di uno dei più grandi processi contro la camorra in Campania.

Si parlerà anche di "Gamification", ovvero dei vari aspetti positivi dei videogiochi come strumento di aggregazione e inclusione sociale, e delle loro potenzialità per promuovere l'inclusione sociale favorendo relazioni positive tra i giovani.

"L'obiettivo dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è fornire alle nuove generazioni la conoscenza e gli strumenti necessari per diventare cittadini impegnati e imprenditori di successo, comprendendo l'importanza della partecipazione attiva come occasione per costruire una società migliore ed equa, ed esplorando le nuove opportunità che il territorio offre in termini di auto-imprenditoria".

Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri giovani l'opportunità di ascoltare la storia di Luigi Leonardi e di prendere spunto dal suo coraggio e dalla sua determinazione nel denunciare la camorra - commenta il coordinatore del Forum dei Giovani di Torre Annunziata Mattia Russo - Questo evento è un’occasione per crescere insieme e porre le basi per garantire una società migliore ai giovani della nostra città”.