Dagli arredi alle attrezzature: rinasce la biblioteca comunale di Torre Annunziata. Promuovere il libero accesso dei cittadini alla cultura, ai documenti e alle espressioni del pensiero significa mettere in campo strategie concrete per valorizzare l'antico patrimonio bibliografico. Dopo anni di degrado la Commissione Prefettizia inaugura un nuovo capitolo. Gli studenti oplontini potranno sfruttare a piedi la struttura, situata nel centro storico, e trascorrere intere giornate immersi nei libri. Grazie al progetto 'Bliblioteca 3.0' finanziato dalla Regione Campania in arrivo nuovi arredi e attrezzature tecniche.

Gli interventi di potenziamento dovranno essere completati entro e non oltre il 30 settembre 2023. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di nuove vetrine/scaffalature e computer, con un impegno di spesa pari a 7.338,30 €.

La Biblioteca Comunale, di proprietà dell’ente, è intitolata a “Ernesto Cesaro”, illustre matematico dell’800. La stessa, istituita nel 1907, conta quasi 120 anni di storia. All'interno oltre 2mila volumi di importante valore storico e culturale. Al fine di tutelarne la conservazione si è reso necessario programmare la ricollocazione del patrimonio librario di pregio consistente in manoscritti, circa 50 edizioni cinquecentine, 153 edizioni del ‘600, 919 edizioni del ‘700, tra cui opere del 500 e manoscritti dei padri Alcantarini. Pezzi di storia custoditi tra gli scaffali della biblioteca oplontina e a disposizione di tutti.