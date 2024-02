Movida sicura a Pompei. Approvato il progetto esecutivo per l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale della Città del Santuario e degli Scavi.

Nell’ambito degli interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico della Campania, il comune di Pompei ha proposto un progetto del valore complessivo di 150mila euro, destinato a implementare i servizi di controllo della città. Occhi in più alle Forze dell’Ordine per cercare di fermare l’ondata di crimini che sta interessando tutta la zona.

Il progetto, del valore di 150mila euro, rientra nell’ambito dei finanziamenti del POC Legalità 2014/2020 del Ministero dell'Interno.

Una città più sicura era nelle intenzioni del sindaco Carmine Lo Sapio fin dal suo insediamento. Sua la proposta di mantenere i vigili urbani in strada fino a mezzanotte. Il Progetto Pompei Sicura, portato avanti dal primo cittadino, prevede l’installazione di telecamere di ultima generazione in grado di avere un maggiore controllo delle zone ritenute a rischio.